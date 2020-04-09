В Україні на коронавірус протестували вже понад 20 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Україні на коронавірус протестували вже 20 608 людей, за минулу добу було досліджено понад 2 тисячі зразків. Про це на брифінгу заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"Протягом доби було досліджено 2396 зразків і загалом з початку проведення тестування вже було досліджено 20 608 досліджень", - сказав Кузін.
За його словами, наразі лабораторні дослідження проводяться вже у 37 державних лабораторіях та двох приватних.
"Приватні лабораторі забезпечують щоденне звітування, як по підтвердженим випадкам, так і по тим результатам, які вони отримують впродовж свої роботи", - додав Кузін.
Нагадаємо, на 9 годину 9 квітня в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 - летальні. При цьому 45 людей одужали від коронавірусної хвороби.