В Украине на коронавирус протестовали уже более 20 тыс. человек

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине на коронавирус протестовали уже 20608 человек, за минувшие сутки было исследовано более 2 тысяч образцов. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.