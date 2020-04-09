В Украине на коронавирус протестовали уже более 20 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине на коронавирус протестовали уже 20608 человек, за минувшие сутки было исследовано более 2 тысяч образцов. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"В течение суток было исследовано 2396 образцов и в целом с начала проведения тестирования уже было исследовано 20608 исследований", - сказал Кузин.
По его словам, сейчас лабораторные исследования проводятся уже в 37 государственных лабораториях и двух частных.
"Частные лаборатори обеспечивают ежедневную отчетность, как по подтвержденным случаям, так и по тем результатам, которые они получают в течение свои работы", - добавил Кузин.
Напомним, в 9:00 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 - летальные. При этом 45 человек выздоровели от коронавирусной болезни.