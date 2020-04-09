В Украине на коронавирус протестовали уже более 20 тыс. человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51091 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59953 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73940 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73412 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100795 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81032 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102016 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105646 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130750 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130266 просмотра

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В Украине на коронавирус протестовали уже более 20 тыс. человек

В Украине на коронавирус протестовали уже более 20 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 12491 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине на коронавирус протестовали уже 20608 человек, за минувшие сутки было исследовано более 2 тысяч образцов. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

"В течение суток было исследовано 2396 образцов и в целом с начала проведения тестирования уже было исследовано 20608 исследований", - сказал Кузин.

По его словам, сейчас лабораторные исследования проводятся уже в 37 государственных лабораториях и двух частных.

"Частные лаборатори обеспечивают ежедневную отчетность, как по подтвержденным случаям, так и по тем результатам, которые они получают в течение свои работы", - добавил Кузин.

Напомним, в 9:00 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 - летальные. При этом 45 человек выздоровели от коронавирусной болезни.

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