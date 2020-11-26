Голубовська пояснила, чи варто вживати вітаміни для профілактики COVID-19

“У нас традиційно дуже слабка довіра до державних інституцій. І у мене теж не дуже висока довіра до різних державних інституцій... Тому, люди звикли себе самі рятувати. Ось, як можна — „порятунок потопаючих — справа рук самих потопаючих“. Через це вони черпають інформацію де завгодно, один-одному передають, зупинити цей процес неможливо... Не можна всім підряд просто-напросто слідувати тим рекомендаціям, яким ми навчаємо, в тому числі і докторів... Якщо у людини немає дефіциту вітаміну D — йому не треба фанатично його приймати. Крім того, гіпервітаміноз вітаміну D — він теж досить негативно позначається на організмі. Препарати цинку теж бездумно приймати не можна. Не можна півроку приймати ці препарати цинку”, — сказала Ольга Голубовська, відповідаючи на питання, чи можна за допомогою вітамінів захиститися від COVID-19.

Вона зазначила, що приймати вітаміни можна для постконтактної профілактики груп ризику.

“Але це ніяка звичайно ж не панацея... Ось коли вже розвивається це захворювання, особливо важкі його форми — там дуже багато публікацій, що виникає дефіцит вітамінів і ми тому навіть в комплексі іноді призначаємо. Просто різкий виникає дефіцит. Тому що таке інфекційне захворювання, при багатьох інфекційних захворюваннях розвивається дефіцит того чи іншого вітаміну. Я взагалі за персоніфіковану медицину”, — додала інфекціоніст.

Нагадаємо, Голубовська розповіла, чи захищають від коронавируса алкоголь, часник і цибуля.

Також інфекціоніст назвала п’ять найбільш популярних міфів про COVID-19 в Україні.