Голубовская пояснила, стоит ли употреблять витамины для профилактики COVID-19

“У нас традиционно очень слабое доверие к государственным институциям. И у меня тоже не очень высокое доверие к различным государственным институциям... Поэтому, люди привыкли себя сами спасать. Вот, как можно — „спасение утопающих — дело рук самих утопающих“. Из-за этого они черпают информацию где угодно, друг-другу передают, остановить этот процесс невозможно... Нельзя всем подряд просто-напросто следовать тем рекомендациям, которым мы обучаем, в том числе и докторов... Если у человека нет дефицита витамина D — ему не надо фанатично его принимать. Кроме того, гипервитаминоз витамина D — он тоже достаточно негативно сказывается на организме. Препараты цинка тоже бездумно принимать нельзя. Нельзя полгода принимать эти препараты цинка”, — сказала Ольга Голубовская, отвечая на вопрос, можно ли с помощью витаминов защититься от COVID-19.

Она отметила, что принимать витамины можно для постконтактной профилактики группам риска.

“Но это никакая конечно же не панацея... Вот когда уже развивается это заболевание, особенно тяжелые его формы — там очень много публикаций, что возникает дефицит витаминов и мы поэтому даже в комплексе иногда назначаем. Просто резкий возникает дефицит. Потому что такое инфекционное заболевание, при многих инфекционных заболеваниях развивается дефицит того или иного витамина. Я вообще за персонифицированную медицину”, — добавила инфекционист.

Напомним, Голубовская рассказала, защищают ли от коронавируса алкоголь, чеснок и лук.

Также инфекционист назвала пять самых популярных мифов о COVID-19 в Украине.