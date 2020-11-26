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Голубовская пояснила, стоит ли употреблять витамины для профилактики COVID-19

Голубовская пояснила, стоит ли употреблять витамины для профилактики COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13537 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Если у человека нет дефицита витаминов — ему не стоит принимать витамин D и цинк для того, чтобы защититься от COVID-19. Об этом инфекционист, доктор медицинских наук, Ольга Голубовская сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает корреспондент УНН.

“У нас традиционно очень слабое доверие к государственным институциям. И у меня тоже не очень высокое доверие к различным государственным институциям... Поэтому, люди привыкли себя сами спасать. Вот, как можно — „спасение утопающих — дело рук самих утопающих“. Из-за этого они черпают информацию где угодно, друг-другу передают, остановить этот процесс невозможно... Нельзя всем подряд просто-напросто следовать тем рекомендациям, которым мы обучаем, в том числе и докторов... Если у человека нет дефицита витамина D — ему не надо фанатично его принимать. Кроме того, гипервитаминоз витамина D — он тоже достаточно негативно сказывается на организме. Препараты цинка тоже бездумно принимать нельзя. Нельзя полгода принимать эти препараты цинка”, — сказала Ольга Голубовская, отвечая на вопрос, можно ли с помощью витаминов защититься от COVID-19.

Она отметила, что принимать витамины можно для постконтактной профилактики группам риска.

“Но это никакая конечно же не панацея... Вот когда уже развивается это заболевание, особенно тяжелые его формы — там очень много публикаций, что возникает дефицит витаминов и мы поэтому даже в комплексе иногда назначаем. Просто резкий возникает дефицит. Потому что такое инфекционное заболевание, при многих инфекционных заболеваниях развивается дефицит того или иного витамина. Я вообще за персонифицированную медицину”, — добавила инфекционист.

Напомним, Голубовская рассказала, защищают ли от коронавируса алкоголь, чеснок и лук.

Также инфекционист назвала пять самых популярных мифов о COVID-19 в Украине.

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