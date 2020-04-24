Голубовська отримала медаль за боротьбу з пандемією COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська сьогодні отримала медаль “Честь і служба” за самовіддану працю у боротьбі з пандемією. Про це вона написала у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні дуже приємно було отримати медаль „Честь і служба“, але я вважаю, що ця нагорода „За самовіддану працю в боротьбі з пандемією“ 001 є знаком поваги з боку суспільства до всіх медичних працівників, задіяних в цьому процесі. Ми, дійсно, дуже багато працюємо і, сподіваюсь, вас не підвели та не підведемо, дорогі співвітчизники”, — написала Голубовська.
Нагадаємо, раніше Голубовська заявила, що Україна є п’ятою країною в світі, яка створила тести для аналізу коронавірусу.