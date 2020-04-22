Україна п'ята країна в світі, яка створила тести на COVID-19 - Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Україна є п'ятою країною в світі, яка створила тести для аналізу коронавірусу. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська, передає УНН.
"Ми п'ята країна в світі. Я дуже пишаюся, що у нас є люди, які ініціювали і створили ці тести, будемо вивчати імунітет, будемо вивчати наскільки по тривалості. Ще немає точних даних про повторне зараження. Вірус грипу є найдосліджуванішим після вірусу імунодефіциту людини і щороку у нас сюрпризи", - зазначила вона.
Нагадаємо, українськими та американськими вченими розроблені тест-системи на визначення антитіл IgA в сироватці крові людини на COVID-19 методом імуноферментного аналізу. Це дозволяє визначити наявність коронавірусу в організмі людини на ранній стадії зараження - на 2-3 день.