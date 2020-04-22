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Украина пятая страна в мире, которая создала тесты на COVID-19 - Голубовская

Украина пятая страна в мире, которая создала тесты на COVID-19 - Голубовская

Киев  •  УНН

 • 16948 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украина является пятой страной в мире, которая создала тесты для анализа коронавируса. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, передает УНН.

"Мы пятая страна в мире. Я очень горжусь, что у нас есть люди, которые инициировали и создали эти тесты, будем изучать иммунитет, будем изучать насколько по продолжительности. Еще нет точных данных о повторном заражении. Вирус гриппа является самым исследуемым после вируса иммунодефицита человека и ежегодно у нас сюрпризы", - отметила она.

Напомним, украинскими и американскими учеными разработаны тест-системы для определения антител IgA в сыворотке крови человека на COVID-19 методом иммуноферментного анализа. Это позволяет определить наличие коронавируса в организме человека на ранней стадии заражения - на 2-3 день.

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