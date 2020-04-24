Голубовская получила медаль за борьбу с пандемией COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская сегодня получила медаль “Честь и служба” за самоотверженный труд в борьбе с пандемией. Об это она написала в Facebook, передает УНН.
“Сегодня очень приятно было получить медаль „Честь и служба“, но я считаю, что эта награда „За самоотверженный труд в борьбе с пандемией“ 001 является знаком уважения со стороны общества ко всем медицинским работникам, задействованных в этом процессе. Мы, действительно, очень много работаем и, надеюсь, вас не подвели и не подведем, дорогие соотечественники”, — написала Голубовская.
Напомним, ранее Голубовская заявила, что Украина является пятой страной в мире, которая создала тесты для анализа коронавируса.