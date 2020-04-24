Голубовская получила медаль за борьбу с пандемией COVID-19

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 22135 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 70816 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100273 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126705 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127733 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170197 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121336 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 155923 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104907 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103055 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Голубовская получила медаль за борьбу с пандемией COVID-19

Голубовская получила медаль за борьбу с пандемией COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17802 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская сегодня получила медаль “Честь и служба” за самоотверженный труд в борьбе с пандемией. Об это она написала в Facebook, передает УНН.

“Сегодня очень приятно было получить медаль „Честь и служба“, но я считаю, что эта награда „За самоотверженный труд в борьбе с пандемией“ 001 является знаком уважения со стороны общества ко всем медицинским работникам, задействованных в этом процессе. Мы, действительно, очень много работаем и, надеюсь, вас не подвели и не подведем, дорогие соотечественники”, — написала Голубовская.

Напомним, ранее Голубовская заявила, что Украина является пятой страной в мире, которая создала тесты для анализа коронавируса.

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