Голову розвідвідділу поліції Канади звинувачують у витоку даних

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Канаді затримали за звинуваченням у порушенні закону про безпеку інформації генерального директора розвідувального підрозділу Королівської кінної поліції (RCMP) Кемерона Ортіса. Про це повідомив представник Кінної поліції, передає УНН з посиланням на CTV News.

Ортісу висунули звинувачення відповідно до трьох частин закону про безпеку інформації та двох частин Кримінального кодексу Канади.

"Звинувачення пов'язані з діями, які ймовірно мали місце в період його перебування на посаді співробітника RCMP", - повідомив поліцейський.

Він відмовився детальніше прокоментувати ситуацію, пославшись на те, що ведеться розслідування інциденту.

Водночас прокурор Джон Макфарлейн повідомив, що Ортіс збирав, обробляв, зберігав конфіденційну інформацію і, за його даними, в подальшому мав намір розголошувати секретні дані.

Наголошується, що Ортіс був близьким радником колишнього комісара кінної поліції Боба Полсона, який подав у відставку в 2017 році за сімейними обставинами.

Ортіса також звинувачують у порушенні кримінального кодексу в частині неправомірності використання кредитної картки, наступне слухання у його справі призначене на 20 вересня.

"Я можу запевнити, що влада сприймає цей інцидент дуже серйозно", - прокоментував прем'єр Канади Джастін Трюдо затримання Ортіса.

Нагадаємо, літак Трюдо був пошкоджений в перший день виборчої кампанії.

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