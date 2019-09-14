Голову розвідвідділу поліції Канади звинувачують у витоку даних

КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Канаді затримали за звинуваченням у порушенні закону про безпеку інформації генерального директора розвідувального підрозділу Королівської кінної поліції (RCMP) Кемерона Ортіса. Про це повідомив представник Кінної поліції, передає УНН з посиланням на CTV News.