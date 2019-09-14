Главу разведотдела полиции Канады обвиняют в утечке данных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Канаде задержали по обвинению в нарушении закона о безопасности информации генерального директора разведывательного подразделения Королевской конной полиции (RCMP) Кэмерона Ортиса. Об этом сообщил представитель Конной полиции, передает УНН со ссылкой на CTV News.
Ортису предъявлены обвинения в соответствии трех частей закона о безопасности информации и двух частей Уголовного кодекса Канады.
"Обвинения связаны с действиями, которые вероятно имели место в период его пребывания в должности сотрудника RCMP", - сообщил полицейский.
Он отказался подробнее прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что ведется расследование инцидента.
В то же время прокурор Джон Макфарлейн сообщил, что Ортис собирал, обрабатывал, хранил конфиденциальную информацию и, по его данным, в дальнейшем намеревался разглашать секретные данные.
Отмечается, что Ортис был близок советником бывшего комиссара конной полиции Боба Полсона, который подал в отставку в 2017 году по семейным обстоятельствам.
Ортиса также обвиняют в нарушении уголовного кодекса в части неправомерности использования кредитной карты, следующее слушание по его делу назначено на 20 сентября.
"Я могу заверить, что власть воспринимает этот инцидент очень серьезно", - прокомментировал премьер Канады Джастин Трюдо задержания Ортиса.
Напомним, самолет Трюдо был поврежден в первый день избирательной кампании.