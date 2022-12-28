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Голову КСУ планують обирати лише після призначення суддів

Голову КСУ планують обирати лише після призначення суддів

Київ • УНН

 • 300753 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Голову Конституційного Суду України обиратимуть після призначення суддів. Наразі є п’ять вакансій. Про це повідомив суддя-доповідач Сергій Головатий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми наближаємося до Європейського Союзу, коли потрібно ухвалити консенсусом», - сказав Головатий.

За його словами, зараз у суді є п’ять вакансій - замість 18 є 13 суддів, а для обрання голови КСУ необхідно 10 голосів.

«Будемо чекати, коли суб’єкти призначення суддів заповнять вакансії. У нас їх аж 5. Для обрання голови кожен голос важить. Це об’єктивні умови, в яких ми зараз перебуваємо», - розповів Головатий.

Додамо

7 грудня суддів Ірину Зовгородню, Сергія Саса та Ігоря Сліденка звільнено з посад суддів Конституційного Суду України у відставку.

У липні парламент призначив представницю Верховної Ради у Конституційному суді, народну депутатку від "Слуги Народу" Ольгу Совгирю суддею Конституційного суду України.

Доповнення

Венеційська комісія опублікувала висновок щодо законопроекту, спрямованого на вдосконалення процедури відбору суддів Конституційного суду. У своєму рішенні комісія дала цілу низку рекомендацій щодо вдосконалення закону та відмовилася від раніше оприлюдненого термінового висновку.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №7662 щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КСУ на конкурсних засадах. Ця редакція закону не містить оновлений список рекомендацій Венеційської комісії.

Реформа КСУ є одним із семи "кроків", викладених у висновку Єврокомісії від 17 червня, які Україна має здійснити у контексті набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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