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Голову громадської організації з Чернігівщини затримали за вимагання грошей з комерсантів

Київ • УНН

 • 9895 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У Києві правоохоронці затримали голову однієї з громадських організацій Чернігівщини за вимагання грошей з комерсантів. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Голову громадської організації з Чернігівщини затримали за вимагання грошей з комерсантів

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік вимагав 500 тисяч гривень з підприємця. За цю суму він обіцяв нібито "вирішити" питання з посадовцями ГУ ДФС у Чернігівській області за вплив на результати досудового розслідування на користь комерсанта.

Правоохоронці затримали голову, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, в одному з ресторанів у центрі Києва під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 240 тисяч гривень.

Триває досудове слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі відбуваються відповідні заходи для притягнення до кримінальної відповідальності інших фігурантів провадження. 

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці затримали поліцейського та його спільника, які вимагали у підприємця 130 тис. доларів, погрожуючи фізичною розправою.

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