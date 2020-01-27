Главу общественной организации из Черниговской области задержали за вымогательство денег с коммерсантов

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина требовал 500 тысяч гривен с предпринимателя. За эту сумму он обещал якобы "решить" вопрос с чиновниками ГУ ГФС в Черниговской области за влияние на результаты предварительного расследования в пользу коммерсанта.

Правоохранители задержали главу, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в одном из ресторанов в центре Киева во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 240 тысяч гривен.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проходят соответствующие меры для привлечения к уголовной ответственности других фигурантов производства.

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали полицейского и его сообщника, которые требовали у предпринимателя 130 тыс. долларов, угрожая физической расправой.