На Київщині затримали поліцейського та його спільника, які вимагали у підприємця 130 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На Київщині правоохоронці затримали поліцейського та його спільника, які вимагали у підприємця 130 тис. доларів, погрожуючи фізичною розправою. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Так, наприкінці минулого року житель Петропавлівської Борщагівки отримав шокуючий "подарунок": похоронний вінок погрозами йому та його родині. Приватний підприємець, щоб врятувати своє життя та здоров’я своїх близьких, одразу звернувся до поліції.
"У документуванні, викритті та затриманні зловмисників, які погрожуючи фізичною розправою, вимагали у підприємця 130 тисяч доларів США, брали участь оперативники Києво-Святошинського району, Департамент внутрішньої безпеки та Державне бюро розслідувань", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що спочатку зловмисники вимагали 50 тисяч доларів, шантажуючи підприємця, ніби його "замовили" представники з кримінального кола.
Уявним рятівником виявився колишній водій-охоронець підприємця, який несподівано запропонував йому свою "допомогу". Але для того, щоб вирішити це питання, потрібно було сплатити частину від потрібної суми. Затримали зловмисників під час отримання першого траншу у сумі 40 тисяч доларів.
"Встановлено, що працівник поліції разом зі своїм товаришем спланував, організував та брав участь у вимаганні. Його поплічник вже був засуджений за скоєння вимагання, хуліганства та незаконний обіг зброї. А поліцейський у свій час був звільнений з лав НПУ за отримання неправомірної вигоди і в цьому році поновлений судом на службі", - додали у відділі комунікації.
Повідомляється, що за вказаним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України і розпочали проводити низку відповідних оперативно-розшукових заходів.
Наразі двоє зловмисників затримані у порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання про оголошення підозри чоловікам. Міру запобіжного заходу для них обере суд. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Львівщині затримали групу осіб, які вибивали неіснуючий борг у розмірі 50 тисяч гривень у місцевого жителя.