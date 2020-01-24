В Киевской области задержали полицейского и его сообщника, которые требовали у предпринимателя 130 тыс. долларов

Так, в конце прошлого года житель Петропавловской Борщаговки получил шокирующий "подарок": похоронный венок с угрозами ему и его семье. Частный предприниматель, чтобы спасти свою жизнь и здоровье своих близких, сразу обратился в полицию.

"В документировании, разоблачении и задержании злоумышленников, которые угрожая физической расправой, требовали у предпринимателя 130 тысяч долларов США, участвовали оперативники Киево-Святошинского района, Департамент внутренней безопасности и Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.

Указано, что сначала злоумышленники требовали 50 тысяч долларов, шантажируя предпринимателя, что его "заказали" представители криминального круга.

Мнимым спасителем оказался бывший водитель-охранник предпринимателя, который неожиданно предложил ему свою "помощь". Но для того, чтобы решить этот вопрос, нужно было оплатить часть от нужной суммы. Задержали злоумышленников во время получения первого транша в сумме 40 тысяч долларов.



"Установлено, что сотрудник полиции вместе со своим товарищем спланировал, организовал и участвовал в вымогательстве. Его подельник уже был осужден за совершение вымогательства, хулиганства и незаконный оборот оружия. А полицейский в свое время был уволен из рядов НПУ за получение неправомерной выгоды и в этом году восстановлен судом на службе", - добавили в отделе коммуникации.

Сообщается, что по данному факту полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и начали проводить ряд соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.

Сейчас двое злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения мужчинам. Меру пресечения для них изберет суд. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области задержали группу лиц, которые выбивали несуществующий долг в размере 50 тысяч гривен у местного жителя.