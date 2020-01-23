На Львівщині затримали угруповання, яке вибивало у заробітчанина 50 тисяч доларів неіснуючого боргу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Львівщині затримали групу осіб, які вибивали неіснуючий борг у розмірі 50 тисяч гривень у місцевого жителя, який нещодавно повернувся із заробіток. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"До управління стратегічних розслідувань у Львівській області звернувся 26-річний місцевий мешканець. Він повідомив, що невідомі особи, неодноразово погрожуючи фізичним насильством, вимагали повернення 50 тисяч доларів США "боргу", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за результатами проведених заходів, оперативники спочатку вийшли на одного із учасників групи. Відпрацьовуючи отриману інформацію, поліцейським вдалося встановити й інших осіб, які заволоділи коштами потерпілого. Ними виявилися мешканці Львівської області. Дізнавшись, що потерпілий повернувся із закордонних заробітків та має значну суму коштів, вирішили нею заволодіти. Для цього вони вигадали історію про те, що потерпілий нібито вкрав ці гроші і повинен їх повернути. Після відмови віддавати зароблені кошти, зловмисники побили громадянина.
"Побоюючись за своє життя, потерпілий був змушений віддати 30 тисяч доларів США. Однак учасники злочинної групи продовжували вимагати повернення решти. При цьому вже погрожували фізичної розправою його рідним. Розуміючи реальність їх погроз, чоловік позичив гроші у знайомих та віддав зловмисникам ще 20 тисяч доларів США", - повідомляє пресслужба.
Також у пресслужбі зазначили, що оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, слідчі Головного управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Львівської області провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання учасників злочинного угрупування. Правоохоронці вилучили понад 36 тисяч доларів США, 18 тисяч євро, 51 тисячу гривень, набої різного калібру, балаклави та кастети.
За результатами проведених процесуальних заходів було зібрано достатньо доказів, що підтверджують причетність трьох місцевих мешканців до злочину. Слідчим управлінням поліції Львівської області за погодженням з обласною прокуратурою організатору та двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у столиці Служба безпеки України викрила організоване угруповання, учасники якого вимагали кошти у двох столичних бізнесменів. Серед вимагачів – депутат Київської облради.