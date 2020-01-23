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В Львовской области задержали группировку, выбивавшей в заработчанина 50 тыс. долл несуществующего долга

Киев • УНН

 • 17703 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Львовской области задержали группу лиц, которая выбивала несуществующий долг в размере 50 тысяч гривен у местного жителя, который недавно вернулся из заработок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В Львовской области задержали группировку, выбивавшей в заработчанина 50 тыс. долл несуществующего долга

"К управлению стратегических расследований во Львовской области обратился 26-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестные лица, неоднократно угрожая физическим насилием, требовали возвращения 50 тысяч долларов США "долга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проведенных мероприятий, оперативники сначала вышли на одного из участников группы. Отрабатывая полученную информацию, полицейским удалось установить и других лиц, которые завладели средствами потерпевшего. Ими оказались жители Львовской области. Узнав, что потерпевший вернулся из заграничных заработков и имеет значительную сумму средств, решили ею завладеть. Для этого они придумали историю о том, что потерпевший якобы украл эти деньги и должен их вернуть. После отказа отдавать заработанные средства, злоумышленники избили гражданина.

"Опасаясь за свою жизнь, потерпевший был вынужден отдать 30 тысяч долларов США. Однако участники преступной группы продолжали требовать возврата остальных денег. При этом уже угрожали физической расправой его родным. Понимая реальность их угроз, мужчина одолжил деньги у знакомых и отдал злоумышленникам еще 20 тысяч долларов США", - сообщает пресс-служба.

Также в пресс-службе отметили, что оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции, следователи Главного управления областной полиции за процессуального руководства прокуратуры Львовской области провели санкционированные обыски по месту жительства участников преступной группировки. Правоохранители изъяли более 36 тысяч долларов США, 18 тысяч евро, 51 тысяч гривен, патроны различного калибра, балаклавы и кастеты.

По результатам проведенных процессуальных мероприятий было собрано достаточно доказательств, подтверждающих причастность трех местных жителей к преступлению. Следственным управлением полиции Львовской области по согласованию с областной прокуратурой организатору и двум участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в столице Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, участники которой требовали средства в двух столичных бизнесменов. Среди вымогателей - депутат Киевского облсовета.

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