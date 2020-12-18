Голову Держрезерву призначать без конкурсу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голову Державного агентства резерву України призначать за пропозицією міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка без конкурсу шляхом укладення контракту. Про це йдеться у розпорядженні уряду № 1571-р від 16 грудня, передає УНН.
"Погодитися з пропозицією міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашка І. Р. щодо необхідності призначення на вакантну посаду голови Державного агентства резерву України шляхом укладення контракту про проходження державної служби”, - йдеться в тексті розпорядження.
Окрім того, розпорядженням Петрашко призначається уповноваженою особою для проведення співбесіди.
Нагадаємо, що за результатами перевірок наявності зернових запасів, у межах аудиту Держрезерву, виявлено нестачу тисяч тонн зерна на мільйони гривень.
Лише на одному з підприємств невистачає зерна на майже 28 млн грн.