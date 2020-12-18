Голову Держрезерву призначать без конкурсу

"Погодитися з пропозицією міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашка І. Р. щодо необхідності призначення на вакантну посаду голови Державного агентства резерву України шляхом укладення контракту про проходження державної служби”, - йдеться в тексті розпорядження.

Окрім того, розпорядженням Петрашко призначається уповноваженою особою для проведення співбесіди.

Нагадаємо, що за результатами перевірок наявності зернових запасів, у межах аудиту Держрезерву, виявлено нестачу тисяч тонн зерна на мільйони гривень.

Лише на одному з підприємств невистачає зерна на майже 28 млн грн.