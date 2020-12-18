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Голову Держрезерву призначать без конкурсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голову Державного агентства резерву України призначать за пропозицією міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка без конкурсу шляхом укладення контракту. Про це йдеться у розпорядженні уряду № 1571-р від 16 грудня, передає УНН.

Голову Держрезерву призначать без конкурсу

"Погодитися з пропозицією міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашка І. Р. щодо необхідності призначення на вакантну посаду голови Державного агентства резерву України шляхом укладення контракту про проходження державної служби”, - йдеться в тексті розпорядження.

Окрім того, розпорядженням Петрашко призначається уповноваженою особою для проведення співбесіди.

Нагадаємо, що за результатами перевірок наявності зернових запасів, у межах аудиту Держрезерву, виявлено нестачу тисяч тонн зерна на мільйони гривень.

Лише на одному з підприємств невистачає зерна на майже 28 млн грн.

Українські Національні Новини

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