Головному редактору телеканалу спалили автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Головному редактору каналу ТВі Володимиру Єгорову сьогодні, 12 травня, о 4.30 підпалили автомобіль. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Підпал в неділю в 4-30. Підло, нишком, не по-чоловічому. Пожежники і поліція свою роботу зробили, спасибі, приїхали оперативно. Машина відновленню не підлягає. Я пов'язую це з професійною діяльністю. Сусіди кажуть про хлопок, явний підпал. Добре, що ніхто не постраждав. Машину любив, стала хорошим другом", - написав він та розмістив відео палаючого автомобіля.
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Як повідомляв УНН, у Києві згоріли два автомобілі.
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