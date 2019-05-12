Главному редактору телеканала сожгли автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Главному редактору канала ТВi Владимиру Егорову сегодня, 12 мая, в 4.30 подожгли автомобиль. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Поджог в воскресенье в 4-30. Подло, исподтишка, не по-мужски. Пожарные и полиция свою работу сделали, спасибо, приехали оперативно. Машина восстановлению не подлежит. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал. Машину любил, стала хорошим другом", - написал он и разместил видео горящего автомобиля.
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Как сообщал УНН, в Киеве сгорели два автомобиля.
Напомним, в Ровно сожгли авто секретаря горсовета.