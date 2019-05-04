У Рівному спалили авто секретаря міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Рівному розслідують підпал автомобіля секретаря міської ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.
Зазначається, що сьогодні, 4 травня, близько першої ночі до поліції звернулися працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомивши, що на вулиці Літня горить позашляховик.
На місці події правоохоронці встановили, що автомобіль Toyota RAV4 належить приватному підприємству, а орендує його 44-річний житель Рівного, секретар Рівненської міської ради.
Повідомляється, що транспортний засіб був припаркований на проїзній частині дороги біля приватного будинку, де і проживає чоловік.
Рятувальники пожежу загасили, однак іномарку практично повністю знищено вогнем.
З місця події вилучено пожежне сміття та змиви паливно-мастильних матеріалів.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.
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