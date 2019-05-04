У Рівному спалили авто секретаря міськради

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Рівному розслідують підпал автомобіля секретаря міської ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

Зазначається, що сьогодні, 4 травня, близько першої ночі до поліції звернулися працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомивши, що на вулиці Літня горить позашляховик.

На місці події правоохоронці встановили, що автомобіль Toyota RAV4 належить приватному підприємству, а орендує його 44-річний житель Рівного, секретар Рівненської міської ради.

Повідомляється, що транспортний засіб був припаркований на проїзній частині дороги біля приватного будинку, де і проживає чоловік.

Рятувальники пожежу загасили, однак іномарку практично повністю знищено вогнем.

З місця події вилучено пожежне сміття та змиви паливно-мастильних матеріалів.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Дніпрі спалили авто журналіста.

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