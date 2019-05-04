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В Ровно сожгли авто секретаря горсовета

В Ровно сожгли авто секретаря горсовета

Киев  •  УНН

 • 10963 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Ровно расследуют поджог автомобиля секретаря городского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Отмечается, что сегодня, 4 мая, около часа ночи в полицию обратились работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщив, что на улице Летняя горит внедорожник.

На месте происшествия правоохранители установили, что автомобиль Toyota RAV4 принадлежит частному предприятию, а арендует его 44-летний житель Ровно, секретарь Ровенского городского совета.

Сообщается, что транспортное средство было припарковано на проезжей части дороги возле частного дома, где и проживает мужчина.

Спасатели пожар потушили, однако иномарку было практически полностью уничтожено огнем.

С места происшествия изъяты пожарный мусор и смывы горюче-смазочных материалов.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепре сожгли авто журналиста.

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