В Ровно сожгли авто секретаря горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Ровно расследуют поджог автомобиля секретаря городского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.
Отмечается, что сегодня, 4 мая, около часа ночи в полицию обратились работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщив, что на улице Летняя горит внедорожник.
На месте происшествия правоохранители установили, что автомобиль Toyota RAV4 принадлежит частному предприятию, а арендует его 44-летний житель Ровно, секретарь Ровенского городского совета.
Сообщается, что транспортное средство было припарковано на проезжей части дороги возле частного дома, где и проживает мужчина.
Спасатели пожар потушили, однако иномарку было практически полностью уничтожено огнем.
С места происшествия изъяты пожарный мусор и смывы горюче-смазочных материалов.
По факту умышленного повреждения имущества путем поджога начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Днепре сожгли авто журналиста.