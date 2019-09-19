Головному інженеру готелю “Токіо Стар” повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Головному інженеру готелю “Токіо-Стар” повідомили про підозру у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 КК України), передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
"Прокуратура Одещини спільно з ГУНП в області повідомили про підозру відповідно до вимог Закону головному інженеру готелю “Токіо-Стар” у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 КК України)", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі повідомили, що з 2009 року цей громадянин фактично відповідав за справність систем та підбір для роботи осіб, які мали ремонтувати сантехнічне і електричне обладнання. Керував роботою цих вказаних осіб. Разом зі старшим адміністратором головний інженер фактично відповідав за дотримання пожежної безпеки у готелі. У своїй діяльності вказані особи підпорядковувалися безпосередньо власникам закладу.
"Відповідно до інформації з перевірок органів Державної служби з надзвичайних ситуацій, господарська діяльність закладу роками велася з суттєвими порушеннями пожежної безпеки, та у 2012 році через це роботу готелю було зупинено.
Упродовж 2013 — 2018 років, щоб завадити перевіркам контролюючих органів та припиненню незаконної діяльності готелю, власниками здійснено низку правочинів з метою забезпечення діяльності цього закладу під виглядом нових суб’єктів господарювання", - йдеться у повідомленні.
В липні цього року у готелі неодноразово спрацьовувати автомати захисту електрообладнання, однак заходів для встановлення причин неполадок та їх усунення вжито не було. Унаслідок цього через трагічну пожежу у серпні в готелі загинули люди, відзначили у прокуратурі.
Нагадаємо, прокуратура Одеської області повідомила про підозру у порушенні правил пожежної безпеки старшому адміністратору готелю “Токіо Стар”, в якому у результаті пожежі загинули 9 людей.
Раніше прокуратура вже повідомляла про підозру двом співвласникам будівлі. Одного арештували, стосовно другого видали дозвіл на затримання.