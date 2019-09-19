Главному инженеру отеля "Токио Стар" сообщили о подозрении

“Прокуратура Одесской области совместно с ГУНП в области сообщили о подозрении в соответствии с требованиями Закона главному инженеру отеля „Токио-Стар“ в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что с 2009 года этот гражданин фактически отвечал за исправность систем и подбор для работы лиц, которые должны были ремонтировать сантехническое и электрическое оборудование. Руководил работой этих указанных лиц. Вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице. В своей деятельности указанные лица подчинялись непосредственно владельцам заведения.

“Согласно информации из проверок органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, хозяйственная деятельность заведения годами велась с существенными нарушениями пожарной безопасности, и в 2012 году из-за этого работу отеля было остановлено.

В течение 2013 — 2018 годов, чтобы помешать проверкам контролирующих органов и пресечению незаконной деятельности гостиницы, владельцами осуществлен ряд сделок с целью обеспечения деятельности этого заведения под видом новых субъектов хозяйствования”, — говорится в сообщении.

В июле этого года в отеле неоднократно срабатывать автоматы защиты электрооборудования, однако меры для установления причин неполадок и их устранения принято не было. В результате из-за трагической пожар в августе в отеле погибли люди, отметили в прокуратуре.

Напомним, прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности старшему администратору отеля “Токио Стар”, в котором, в результате пожара, погибли 9 человек.

Ранее прокуратура уже сообщала о подозрение двум совладельцам здания. Одного арестовали, в отношении второго выдали разрешение на задержание.