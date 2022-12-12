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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Головний дипломат ЄС закликав до деескалації між Косово і Сербією

Головний дипломат ЄС закликав до деескалації між Косово і Сербією

Київ • УНН

 • 476107 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час спілкування з журналістами в понеділок закликав Косово і Сербію до деескалації після того, як протестувальники на півночі Косово заблокували головні дороги, передає УНН.

Цитата

"Знову поліцейські Косово відповіли решті офіційної сербської поліції масою неприємностей на вулицях, блокуючи дороги та навіть кидаючи гранату в деяких наших поліцейських. Ви можете зрозуміти, що це неприйнятно. Я знаю, що дві сторони готові до деескалації. І я дуже закликаю їх це зробити", - заявив головний дипломат ЄС.

Він додав: "Я спілкувався з прем'єр-міністром (Косово - ред.) Альбіном Курті і президентом Сербії Александаром Вучичем. Така зміна громадського порядку, таке насильство недопустимі. Вони повинні повернутися до діалогу, подолати цю схильність до боротьби, до створення блокад". 

Контекст

Новий спалах напруженості в нестабільній північній частині Косово, населеній переважно етнічними сербами, стався минулого тижня. 6 грудня на півночі сталося кілька нападів, у тому числі вибухи та постріли у бік муніципальних виборчих комісій, у той час, коли чиновники проводили передвиборчі заходи. Косовська поліція оголосила про посилення поліцейської присутності у чотирьох муніципалітетах із сербською більшістю.

Крім цього, повідомляється про те, що вантажівки та інші великовантажні автомобілі перекрили кілька основних доріг, що ведуть до двох пунктів пропуску на кордоні з Сербією. Обидва переходи були закриті для руху косовською поліцією.

Місія ЄС із забезпечення законності у Косові (EULEX), якій доручено патрулювати північне Косово, повідомила, що в суботу ввечері в одну з її броньованих машин була кинута світлошумова граната. Ніхто не постраждав.

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