Головний дипломат ЄС закликав до деескалації між Косово і Сербією
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час спілкування з журналістами в понеділок закликав Косово і Сербію до деескалації після того, як протестувальники на півночі Косово заблокували головні дороги, передає УНН.
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"Знову поліцейські Косово відповіли решті офіційної сербської поліції масою неприємностей на вулицях, блокуючи дороги та навіть кидаючи гранату в деяких наших поліцейських. Ви можете зрозуміти, що це неприйнятно. Я знаю, що дві сторони готові до деескалації. І я дуже закликаю їх це зробити", - заявив головний дипломат ЄС.
Він додав: "Я спілкувався з прем'єр-міністром (Косово - ред.) Альбіном Курті і президентом Сербії Александаром Вучичем. Така зміна громадського порядку, таке насильство недопустимі. Вони повинні повернутися до діалогу, подолати цю схильність до боротьби, до створення блокад".
Контекст
Новий спалах напруженості в нестабільній північній частині Косово, населеній переважно етнічними сербами, стався минулого тижня. 6 грудня на півночі сталося кілька нападів, у тому числі вибухи та постріли у бік муніципальних виборчих комісій, у той час, коли чиновники проводили передвиборчі заходи. Косовська поліція оголосила про посилення поліцейської присутності у чотирьох муніципалітетах із сербською більшістю.
Крім цього, повідомляється про те, що вантажівки та інші великовантажні автомобілі перекрили кілька основних доріг, що ведуть до двох пунктів пропуску на кордоні з Сербією. Обидва переходи були закриті для руху косовською поліцією.
Місія ЄС із забезпечення законності у Косові (EULEX), якій доручено патрулювати північне Косово, повідомила, що в суботу ввечері в одну з її броньованих машин була кинута світлошумова граната. Ніхто не постраждав.