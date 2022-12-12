Главный дипломат ЕС призвал к деэскалации между Косово и Сербией
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время общения с журналистами в понедельник призвал Косово и Сербию к деэскалации после того, как протестующие на севере Косово заблокировали главные дороги, передает УНН.
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"Снова полицейские Косово ответили остальной официальной сербской полиции массой неприятностей на улицах, блокируя дороги и даже бросая гранату в некоторых наших полицейских. Вы можете понять, что это неприемлемо. Я знаю, что две стороны готовы к деэскалации. И я очень призываю их это сделать", – заявил главный дипломат ЕС.
Он добавил: "Я общался с премьер-министром (Косово - ред.) Альбином Курти и президентом Сербии Александаром Вучичем. Такое изменение общественного порядка, такое насилие недопустимо. Они должны вернуться к диалогу, преодолеть эту склонность к борьбе, к созданию блокад".
Контекст
Новая вспышка напряженности в нестабильной северной части Косово, населенной преимущественно этническими сербами, произошла на прошлой неделе. 6 декабря на севере произошло несколько нападений, включая взрывы и выстрелы в сторону муниципальных избирательных комиссий, в то время, когда чиновники проводили предвыборные мероприятия. Косовская полиция объявила об усилении полицейского присутствия в четырех муниципалитетах с сербским большинством.
Кроме этого, сообщается о том, что грузовики и другие большегрузные автомобили перекрыли несколько основных дорог, ведущих к двум пунктам пропуска на границе с Сербией. Оба перехода были закрыты для движения косовской полицией.
Миссия ЕС по обеспечению законности в Косово (EULEX), которой поручено патрулировать северное Косово, сообщила, что в субботу вечером в одну из ее бронированных машин была брошена светошумовая граната. Никто не пострадал.