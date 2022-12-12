Главный дипломат ЕС призвал к деэскалации между Косово и Сербией

ukru
Эксклюзив
16:00 • 6787 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 57586 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 106412 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 104050 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 99356 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 80526 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109695 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135530 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122799 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136311 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 64004 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 112585 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 128297 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 125260 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109736 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 223097 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 253734 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 192610 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198318 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 233813 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 50462 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109736 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117119 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 124861 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140093 просмотра
Актуальное
Главный дипломат ЕС призвал к деэскалации между Косово и Сербией

Главный дипломат ЕС призвал к деэскалации между Косово и Сербией

Киев • УНН

 • 476105 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время общения с журналистами в понедельник призвал Косово и Сербию к деэскалации после того, как протестующие на севере Косово заблокировали главные дороги, передает УНН.

Цитата

"Снова полицейские Косово ответили остальной официальной сербской полиции массой неприятностей на улицах, блокируя дороги и даже бросая гранату в некоторых наших полицейских. Вы можете понять, что это неприемлемо. Я знаю, что две стороны готовы к деэскалации. И я очень призываю их это сделать", – заявил главный дипломат ЕС.

Он добавил: "Я общался с премьер-министром (Косово - ред.) Альбином Курти и президентом Сербии Александаром Вучичем. Такое изменение общественного порядка, такое насилие недопустимо. Они должны вернуться к диалогу, преодолеть эту склонность к борьбе, к созданию блокад". 

Контекст

Новая вспышка напряженности в нестабильной северной части Косово, населенной преимущественно этническими сербами, произошла на прошлой неделе. 6 декабря на севере произошло несколько нападений, включая взрывы и выстрелы в сторону муниципальных избирательных комиссий, в то время, когда чиновники проводили предвыборные мероприятия. Косовская полиция объявила об усилении полицейского присутствия в четырех муниципалитетах с сербским большинством.

Кроме этого, сообщается о том, что грузовики и другие большегрузные автомобили перекрыли несколько основных дорог, ведущих к двум пунктам пропуска на границе с Сербией. Оба перехода были закрыты для движения косовской полицией.

Миссия ЕС по обеспечению законности в Косово (EULEX), которой поручено патрулировать северное Косово, сообщила, что в субботу вечером в одну из ее бронированных машин была брошена светошумовая граната. Никто не пострадал.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы