Головний дипломат ЄС розповів, коли росія повернеться до ядерних погроз

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"Очевидно, що той, хто необачно порушує Статут ООН та міжнародне право, і починає впадати у відчай від того, що все пішло не так, як він хоче, без вагань погрожуватиме усім, що є в його арсеналі терору", - заявив Боррель.

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Він зауважив, що міжнародна спільнота "дуже ясно відкинула безвідповідальний ядерний шантаж росії". Головний дипломат ЄС додав, що російські чиновники, які приймають рішення про ймовірне застосування ядерної зброї, "чітко почули" це повідомлення.

Нагадаємо

Аналітики ISW у звіті від 22 грудня зазначили, що російський диктатор володимир путін продовжує використовувати описи підвищеної ядерної готовності для заспокоєння внутрішньої націоналістичної аудиторії та залякування Заходу.