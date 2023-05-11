Головний дипломат ЄС: росія вже програла, Україна ще не перемогла

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"росія вже програла цю війну, Україна ще не виграла. росія явно зазнає військової поразки", - констатував Боррель.

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Він вчергове закликав надавати Україні підтримку "стільки, скільки необхідно" і спростував твердження, що надання військової допомоги є "фінансуванням війни".

"Я не знаю, це називається лицемірством чи наївністю, але я багато дискутував з друзями та "лівими" у Європі. Мене бентежить, коли "ліві" кажуть, що ви фінансуєте війну. Ні, я вболіваю за Україну. "Якщо ви підтримуєте Україну, ви продовжуєте війну". Так, я продовжую війну тим, що допомагаю Україні себе захистити. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, Україна зникне як вільна незалежна держава", - наголосив дипломат.

Він звернувся до тих, хто наполягає на мирних переговорах між росією та Україною.

"У нас вже були ці переговори, але всі, хто їздили до кремля і спілкувалися з (президентом рф володимиром, - ред.) путіним, поверталися з тим же повідомленням - "у мене є військова ціль". І поки вони не отримають ці військові цілі, війна триватиме. Можна сказати війна, але яка? На сьогодні вони систематично бомблять цивільних, руйнують країну. Це не армія, яка змагається з іншою армією", - зауважив Верховний представник ЄС.

Крім цього, Боррель застеріг від того, щоб ділити країни, які підтримують Україну "на Захід та решту світу".

"Колективний Захід, можна сказати, це всі, хто підтримує Україну. Це не частина Заходу, це не географічна номінація. Це політична позиція. Нам потрібно подбати про те, щоб не ділити світ на Захід і решту, росія була б дуже задоволена цим", - підсумував він.

Нагадаємо

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що на сьогодні сумарна допомога країн-членів Євросоюзу та європейських організацій Україні складає близько 16 мільярдів євро.