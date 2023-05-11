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Главный дипломат ЕС: россия уже проиграла, Украина еще не победила

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель во время Европейского саммита по обороне и безопасности (Europe Defence and Security Summit) заявил, что россия "уже проиграла" войну, а Украина ее "еще не победила" и в очередной раз призвал продолжать поддержку Киева "столько, сколько необходимо", передает УНН.

Цитата

"россия уже проиграла эту войну, Украина еще не выиграла. россия явно терпит военное поражение", - констатировал Боррель.

Детали

Он в очередной раз призвал оказывать Украине поддержку "столько, сколько необходимо" и опроверг утверждение, что предоставление военной помощи является "финансированием войны".

"Я не знаю, это называется лицемерием или наивностью, но я много дискутировал с друзьями и "левыми" в Европе. Меня смущает, когда "левые" говорят, что вы финансируете войну. Нет, я болею за Украину. "Если вы поддерживаете Украину, вы продолжаете войну". Да, я продолжаю войну тем, что помогаю Украине себя защитить. Если мы перестанем поддерживать Украину, Украина исчезнет как свободное независимое государство", - подчеркнул дипломат.

Он обратился к тем, кто настаивает на мирных переговорах между россией и Украиной.

"У нас уже были эти переговоры, но все, кто ездили в кремль и общались с (президентом рф владимиром, - ред.) путиным, возвращались с тем же сообщением - "у меня есть военная цель". И пока они не получат эти военные цели, война будет продолжаться. Можно сказать война, но какая? На сегодня они систематически бомбят гражданских, разрушают страну. Это не армия, которая соревнуется с другой армией", - отметил Верховный представитель ЕС.

Кроме этого, Боррель предостерег от того, чтобы делить страны, которые поддерживают Украину "на Запад и остальной мир".

"Коллективный Запад, можно сказать, это все, кто поддерживает Украину. Это не часть Запада, это не географическая номинация. Это политическая позиция. Нам нужно позаботиться о том, чтобы не делить мир на Запад и остальной, россия была бы очень довольна этим", - подытожил он.

Напомним

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что на сегодня суммарная помощь стран-членов Евросоюза и европейских организаций Украине составляет около 16 миллиардов евро.

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