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Країни та організації ЄС вже надали близько 16 млрд євро допомоги Україні - Боррель

Країни та організації ЄС вже надали близько 16 млрд євро допомоги Україні - Боррель

Київ • УНН

 • 773760 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. На сьогодні сумарна допомога країн-членів Євросоюзу та європейських організацій Україні складає близько 16 мільярдів євро. Про це заявив Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час European Business Forum, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я пригадую, як розмовляв зі своїм колегою і сказав: "Дивіться, у нас є фонд, і за допомогою цього фонду ми надаємо зброю партнерам по всьому світу, навчаємо їхніх війська... Чому ми не можемо зробити це для України?" Мені відповіли: "Бо в Україні війна".

Пам'ятаю, я почав робити пропозиції, і вони прийшли з пропозицією виділити 50 мільйонів євро. А я кажу: "Ви жартуєте чи що?" І одразу ми прийняли рішення надати перший транш у 500 мільйонів. А сьогодні ми наблизилися до 6 мільярдів. А разом країни-члени плюс інституції ЄС надали близько 16 мільярдів євро підтримки України", - сказав головний дипломат ЄС.

Деталі

Боррель повідомив, що на сьогодні країни Євросоюзу в рамках місії з навчання українських військовослужбовців (EUMAM) підготували понад 17 тисяч українських військових, а до кінця навчальної місії буде підготовлено близько 30 тисяч. Він додав, що ЄС також надав Україні боєприпаси.

"Ми надали багато боєприпасів, я не буду називати конкретні цифри, але це багато. І ми маємо мету забезпечити 1 мільйон боєприпасів 155-мм калібру. З 9 лютого, коли ми запустили поставки для забезпечення боєприпасами, ми поставили понад 1000 ракет", - наголосив він.

Головний дипломат ЄС зауважив, що ця кількість припасів "недостатня", тому він закликав країни-члени ЄС надати більше зі своїх запасів, "з того, що вони вже мають".

"Вони відправлятимуть їх (боєприпаси, - ред.) в Україну, а потім наша промисловість вироблятиме більше, щоб відновити запаси", - підсумував він.

Нагадаємо

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель висловив думку, що війна закінчиться досить швидко, якщо країни Заходу перестануть надавати підтримку Україні. Однак, "мир", який настане після цього буде жахливим.

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