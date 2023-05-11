Страны и организации ЕС уже предоставили около 16 млрд евро помощи Украине - Боррель

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"Я помню, как разговаривал со своим коллегой и сказал: "Смотрите, у нас есть фонд, и с помощью этого фонда мы предоставляем оружие партнерам по всему миру, обучаем их войска... Почему мы не можем сделать это для Украины?" Мне ответили: "Потому что в Украине война".

Помню, я начал делать предложения, и они пришли с предложением выделить 50 миллионов евро. А я говорю: "Вы шутите или что?" И сразу мы приняли решение предоставить первый транш в 500 миллионов. А сегодня мы приблизились к 6 миллиардам. А вместе страны-члены плюс институты ЕС предоставили около 16 миллиардов евро поддержки Украины", - сказал главный дипломат ЕС.

Детали

Боррель сообщил, что на сегодня страны Евросоюза в рамках миссии по обучению украинских военнослужащих (EUMAM) подготовили более 17 тысяч украинских военных, а до конца учебной миссии будет подготовлено около 30 тысяч. Он добавил, что ЕС также предоставил Украине боеприпасы.

"Мы предоставили много боеприпасов, я не буду называть конкретные цифры, но это много. И мы имеем цель обеспечить 1 миллион боеприпасов 155-мм калибра. С 9 февраля, когда мы запустили поставки для обеспечения боеприпасами, мы поставили более 1000 ракет", - подчеркнул он.

Главный дипломат ЕС отметил, что это количество припасов "недостаточно", поэтому он призвал страны-члены ЕС предоставить больше из своих запасов, "из того, что они уже имеют".

"Они будут отправлять их (боеприпасы, - ред.) в Украину, а затем наша промышленность будет производить больше, чтобы восстановить запасы", - подытожил он.

Напомним

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказал мнение, что война закончится достаточно быстро, если страны Запада перестанут оказывать поддержку Украине. Однако, "мир", который наступит после этого будет ужасным.