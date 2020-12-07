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Головний біль в американських дипломатів на Кубі та в Китаї могла викликати мікрохвильова енергія, - дослідження

Головний біль в американських дипломатів на Кубі та в Китаї могла викликати мікрохвильова енергія, - дослідження

Київ • УНН

 • 14451 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Нове дослідження Національної академії наук США виявило, що причиною головного болю американських дипломатів на Кубі та в Китаї міг стати спрямований потік мікрохвильової енергії. Про це пише "Голос Америки" із посиланням на звіт НАН США, передає УНН.

Хоча звіт не робить висновку про те, що використання такої енергії було навмисним, він зазначає, що її могли використати в зловмисних цілях.

“Загалом виглядає так, що направлена пульсуюча енергія радіочастот є найбільш ймовірним механізмом, який пояснює розглянуті випадки, особливо в осіб з вираженими ранніми проявами”, — йдеться у звіті.

Науковці стверджують, що серед ймовірних причин вони також розглянули вплив хімікатів, інфекційні захворювання та психологічні фактори, але дійшли до висновку, що це навряд чи могло викликати погіршення здоров’я американських дипломатів.

З 2016 року у щонайменше 24 співробітників уряду США та членів сімей дипломатів на Кубі виявили симптоми, схожі на струс мозку. Згодом подібні симптоми з’явились в американських дипломатів у Гуанджоу, що в Китаї. Після повідомлень про проблеми із здоров’ям групу дипломатів евакуювали. Втім, медики не змогли з’ясувати причини таємничого захворювання.

Довгий час причиною погіршення здоров’я вважали можливі акустичні атаки. Головний біль у дипломатів з’являвся після того, як вони чули дивний шум. За свідченнями, він був “подібним до звуків цикад чи комах, але дуже гучний, і можливо занадто “механічний”.

Кубинська влада заперечує причетність свого уряду до погіршення здоров’я дипломатів США і cказала, що його викликала “масова істерія”.

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