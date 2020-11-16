Головне, щоб Росія не нарощувала вплив: Кулеба прокоментував результати виборів у Молдові

“У Молдові повноваження між президентом і парламентом розподілені на користь парламенту, тому дуже добре що вибори закінчились, пройшли спокійно. І Майя Санду, на відміну від президента Додона, ніколи не робила неприйнятні для України заяви — про статус Криму тощо. Тому ми будемо з нею активно працювати”, — сказав Кулеба.

Водночас, зауважив він, партія Ігоря Додона зберігає дуже багато місць у молдовському парламенті, залишивши вплив на політичний процес.

“Молдова буде балансувати все таки, їм треба буде докладати багато зусиль для того, щоб знайти цей внутрішній баланс між президентом і парламентом. Вони вже були в цій ситуації, тільки було навпаки — прозахідний парламент і проросійських президент. Тому всі ці ракировки для молдовської політики є зрозумілими речами. Для України найважливіше, щоб Молдова була стабільною країною, і щоб Росія в ній не нарощувала вплив. Тому існування цього балансу нас цілком влаштовує”, — заявив міністр.

Нагадаємо, в Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не виявили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду і діючий президент Ігор Додон.

Після обробки 100% протоколів в країні кандидат в президенти від ПДС Майя Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським Союзом, отримала 57,75%, а чинний президент Ігор Додон — 42,25% голосів виборців.



Раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський по телефону привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах в Молдові і запросив відвідати Україну.