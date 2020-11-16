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Главное, чтобы Россия не наращивала влияния: Кулеба прокомментировал результаты выборов в Молдове

Главное, чтобы Россия не наращивала влияния: Кулеба прокомментировал результаты выборов в Молдове

Киев  •  УНН

 • 11005 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Для Украины самое важное - чтобы Молдова была стабильной страной, и чтобы Россия в ней не наращивала влияние. Об этом в эфире программы "Утро с Украиной" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"В Молдове полномочия между президентом и парламентом распределены в пользу парламента, поэтому очень хорошо, что выборы закончились, прошли спокойно. И Майя Санду, в отличие от президента Додона, никогда не делала неприемлемые для Украины заявления - о статусе Крыма и тому подобное. Поэтому мы будем с ней активно работать", - сказал Кулеба.

В то же время, отметил он, партия Игоря Додона сохраняет очень много мест в молдавском парламенте, оставив влияние на политический процесс.

"Молдова будет балансировать все же, им надо будет прилагать много усилий для того, чтобы найти этот внутренний баланс между президентом и парламентом. Они уже были в этой ситуации, только было наоборот - прозападный парламент и пророссийских президент. Поэтому все эти ракировкы для молдавской политики являются понятными вещами. Для Украины важно, чтобы Молдова была стабильной страной, и чтобы Россия в ней не наращивала влияние. Поэтому существование этого баланса нас вполне устраивает", - заявил министр.

Напомним, в Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не выявили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

После обработки 100% протоколов в стране кандидат в президенты от ПДС Майя Санду, бывшая экономистка Всемирного банка, выступает за более тесные отношения с Европейским Союзом, получила 57,75%, а действующий президент Игорь Додон - 42,25% голосов избирателей.

Ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове и пригласил посетить Украину.

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