Головлікар лікарні в Москві, куди привозять більшість хворих на вірус, заявив про зараження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У головлікаря міської клінічної лікарні № 40 у Комунарці (Москва) Дениса Проценко виявили зараження коронавірусом. Цю інформацію підтвердив у Facebook сам медик, передає УНН.
Ця лікарня примітна тим, що сюди привозять більшість пацієнтів з підозрою на COVID-19 в Москві, і її 24 березня відвідав президент РФ Володимир Путін.
Лікар уточнив, що перебуває в карантині в своєму робочому кабінеті.
"Дорогі друзі, дуже зворушений вашим занепокоєнням. Так, у мене позитивний тест на СoV, але відчуваю себе цілком добре. Ізолювався в своєму кабінеті, де є всі умови для дистанційної роботи, управління та телемедичних консультацій. Думаю, що вироблений за цей місяць імунітет робить свою справу", - написав медик.
Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 2300 осіб, померли вже 17 людей.