Главрач больницы в Москве, куда привозят большинство больных вирусом, заявил о заражении
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. У главврача городской клинической больницы № 40 в Коммунарке (Москва) Дениса Проценко обнаружили заражение коронавирусом. Эту информацию подтвердил в Facebook сам медик, передает УНН.
Эта больница примечательна тем, что сюда привозят большинство пациентов с подозрением на COVID-19 в Москве, и ее 24 марта посетил президент РФ Владимир Путин.
Врач уточнил, что находится в карантине в своем рабочем кабинете.
"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело", - написал медик.
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в РФ превысило 2300 человек, умерли уже 17 человек