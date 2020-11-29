Голови фракцій ВР знову збираються завтра: на порядку денному - питання щодо КСУ та підтримка бізнесу

"Завтра знову збираємося головами фракцій о 9:00. Теми плюс-мінус такі ж. Головний фокус: закони щодо рішення конституційної кризи, закони про підтримку бізнесу. Ну і від цього буде залежати конструкція наступного тижня. Чи будуть спеціально запрошені гості, поки питання", - написав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, під час наради фракцій Верховної Ради в суботу, 28 листопада, було обговорено законопроект про Конституційний суд України, одночасно нардепи не прийшли до остаточних домовленостей.

Так, голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на суботу, 28 листопада, велику нараду, під час якої було анонсовано обговорення ключових питань, які розглядатиме парламент у грудні.