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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 27700 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 85358 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102413 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118432 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152922 просмотра

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Главы фракций ВР снова собираются завтра: на повестке дня - вопрос по КСУ и поддержка бизнеса

Главы фракций ВР снова собираются завтра: на повестке дня - вопрос по КСУ и поддержка бизнеса

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 • 13933 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В понедельник, 30 ноября, главы фракций Верховной Рады соберутся для обсуждения законов по решению конституционного кризиса и поддержке бизнеса. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Завтра опять собираемся главами фракций в 9:00. Темы плюс-минус такие же. Главный фокус: законы по решению конституционного кризиса, законы о поддержке бизнеса. Ну и от этого будет зависеть конструкция следующей недели. Будут ли специально приглашённые гости, пока вопрос", - написал Ярослав Железняк.

Напомним, во время совещания фракций Верховной Рады в субботу, 28 ноября, было обсуждено законопроект о Конституционном суде Украины, в то же время нардепы не пришли к окончательным договоренностям.

Так, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывал на субботу, 28 ноября, большое совещание, во время которого было анонсировано обсуждение ключевых вопросов, которые будет рассматривать парламент в декабре.

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