Голова ВР Дмитро Разумков здійснить візит до Бельгії та Люксембурга

КИЇВ. 20 березня. УНН. 21-23 березня Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуватиме з робочим візитом у м.Брюссель (Королівство Бельгія) та м.Люксембург (Велике Герцогство Люксембург). Про це пише УНН з посиланням на офіційний веб-портал ВРУ.