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Голова ВР Дмитро Разумков здійснить візит до Бельгії та Люксембурга

Голова ВР Дмитро Разумков здійснить візит до Бельгії та Люксембурга

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. 21-23 березня Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуватиме з робочим візитом у м.Брюссель (Королівство Бельгія) та м.Люксембург (Велике Герцогство Люксембург). Про це пише УНН з посиланням на офіційний веб-портал ВРУ.

Деталі

У понеділок, 22 березня, Дмитро Разумков відвідає інституції Європейського Союзу, штаб-квартиру НАТО, Палату Представників Бельгії.

Програмою візиту передбачено зустрічі Голови Верховної Ради з заступником Генерального Секретаря НАТО М.Джоане, з Президентом Європейського Парламенту Д.Сассолі, Головою Палати Представників Бельгії Е.Тільйо.

У вівторок, 23 березня, Дмитро Разумков здійснить візит до Палати депутатів Люксембургу. Згідно з програмою візиту, Дмитро Разумков зустрінеться з Головою Палати депутатів Люксембургу Ф.Етгеном, з членами Комітету із закордонних та європейських справ Палати депутатів Люксембургу.

Додатково

Разумков у розмові з сенатором США закликав заблокувати "Північний потік-2".

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