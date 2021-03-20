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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 11120 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 22309 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Председатель ВР Дмитрий Разумков осуществит визит в Бельгию и Люксембург

Председатель ВР Дмитрий Разумков осуществит визит в Бельгию и Люксембург

Киев  •  УНН

 • 15437 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. 21-23 марта Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе (Королевство Бельгия) и Люксембурге (Великое Герцогство Люксембург). Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный веб-портал ВРУ.

Детали

В понедельник, 22 марта, Дмитрий Разумков посетит институты Европейского Союза, штаб-квартиру НАТО Палату Представителей Бельгии.

Программой визита предусмотрены встречи Председателя Верховной Рады из заместителем Генерального Секретаря НАТО М.Джоанэ, с Президентом Европейского Парламента Д.Сассоли, Председателем Палаты Представителей Бельгии Е.Тильйо.

Во вторник, 23 марта, Дмитрий Разумков осуществит визит в Палату депутатов Люксембурга. Согласно программе визита, Дмитрий Разумков встретится с председателем Палаты депутатов Люксембурга Ф.Етгеном, с членами Комитета по иностранным и европейским делам Палаты депутатов Люксембурга.

Дополнительно

Разумков в разговоре с сенатором США призвал заблокировать “Северный поток-2”.

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