Голова Верховного суду: Президент знайшов час для Тома Круза, але для мене - ні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Голова Верховного суду України Валентина Данішевська в інтерв’ю BBC Україна поскаржилася, що не може поспілкуватися із Президентом Володимиром Зеленським щодо його політики по відношенню до суду, пише УНН.
Валентина Данішевська розповіла журналістам української редакції ВВС, яке майбутнє чекає на Верховний суд після реформи Президента Зеленського і про те, як він “уникає зустрічі” з нею.
Наразі Верховний суд чекає нова переатестація. Саме це передбачає президентський законопроект 1008, який Верховна Рада в цілому планує схвалити вже 4 жовтня. Володимир Зеленський хоче знову переатестувати всіх суддів Верховного суду та скоротити їх кількість майже удвічі.
Документ стосується також перезавантаження головних органів суддівського самоврядування України — Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.
“Під час судової реформи в 2017 році Верховний суд був створений наново. Це єдина на сьогодні судова інституція, яка працює на повну потужність. Спочатку ми мали тільки 118 суддів, зараз нас 192, і це дозволяє нам розглянути весь вал справ, який до нас надійшов. Ми за рік і десять місяців отримали майже 230 тисяч справ. Лише чотири місяці тому Верховний суд поповнився новими суддями. Тож зараз у нас виникла можливість нарешті ухвалювати рішення в адекватні строки. Ми мали надію, що найближчим часом розглянемо всі залишки і перейдемо до нормального режиму роботи”, — повідомила Данішевська.
Людмила Данішевська розповіла, що ходила на засідання комітету Верховної Ради, щоб почути, чому “Слуга народу” хоче зменшити вдвічі кількість суддів Верховного суду.
На запитання журналістів: “У вас були зустрічі з керівництвом держави з цього приводу? Як вони пояснюють свої наміри?”, Данішевська повідомила, що: “У мене були зустрічі з керівництвом Верховної Ради. Я намагалася донести їм, що сьогодні ці зміни — не на часі. Верховний суд з часом буде долати залишки справ і скорочуватись природним шляхом... Я намагалася почути від автора законопроєкту, чому він, а тепер вже й народні депутати ухвалюють таке рішення. Чи вони знають, для чого це потрібно, які будуть наслідки? На жаль, відповіді я не отримала, хоча рішення на підтримку законопроєкту у комітеті було ухвалене”, — сказала вона.
“Двічі я пропонувала президенту зустрітись і поговорити. Один раз публічно і другий раз письмово. Але часу в нього поки що для голови Верховного суду не знайшлося. Хоч я бачила, що нещодавно він мав зустріч з Томом Крузом”, — додала Данішевська.
Як писав УНН, народні депутати України ухвалили за основу законопроект 1008, який передбачає значне скорочення кількості суддів Верховного суду. Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів.