Голова Верховного суду: Президент знайшов час для Тома Круза, але для мене - ні

Валентина Данішевська розповіла журналістам української редакції ВВС, яке майбутнє чекає на Верховний суд після реформи Президента Зеленського і про те, як він “уникає зустрічі” з нею.

Наразі Верховний суд чекає нова переатестація. Саме це передбачає президентський законопроект 1008, який Верховна Рада в цілому планує схвалити вже 4 жовтня. Володимир Зеленський хоче знову переатестувати всіх суддів Верховного суду та скоротити їх кількість майже удвічі.

Документ стосується також перезавантаження головних органів суддівського самоврядування України — Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.

“Під час судової реформи в 2017 році Верховний суд був створений наново. Це єдина на сьогодні судова інституція, яка працює на повну потужність. Спочатку ми мали тільки 118 суддів, зараз нас 192, і це дозволяє нам розглянути весь вал справ, який до нас надійшов. Ми за рік і десять місяців отримали майже 230 тисяч справ. Лише чотири місяці тому Верховний суд поповнився новими суддями. Тож зараз у нас виникла можливість нарешті ухвалювати рішення в адекватні строки. Ми мали надію, що найближчим часом розглянемо всі залишки і перейдемо до нормального режиму роботи”, — повідомила Данішевська.

Людмила Данішевська розповіла, що ходила на засідання комітету Верховної Ради, щоб почути, чому “Слуга народу” хоче зменшити вдвічі кількість суддів Верховного суду.

На запитання журналістів: “У вас були зустрічі з керівництвом держави з цього приводу? Як вони пояснюють свої наміри?”, Данішевська повідомила, що: “У мене були зустрічі з керівництвом Верховної Ради. Я намагалася донести їм, що сьогодні ці зміни — не на часі. Верховний суд з часом буде долати залишки справ і скорочуватись природним шляхом... Я намагалася почути від автора законопроєкту, чому він, а тепер вже й народні депутати ухвалюють таке рішення. Чи вони знають, для чого це потрібно, які будуть наслідки? На жаль, відповіді я не отримала, хоча рішення на підтримку законопроєкту у комітеті було ухвалене”, — сказала вона.

“Двічі я пропонувала президенту зустрітись і поговорити. Один раз публічно і другий раз письмово. Але часу в нього поки що для голови Верховного суду не знайшлося. Хоч я бачила, що нещодавно він мав зустріч з Томом Крузом”, — додала Данішевська.

Як писав УНН, народні депутати України ухвалили за основу законопроект 1008, який передбачає значне скорочення кількості суддів Верховного суду. Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів.