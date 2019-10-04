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Председатель Верховного суда: Президент нашел время для Тома Круза, но для меня - нет

Киев • УНН

 • 15573 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Председатель Верховного суда Украины Валентина Данишевская в интервью BBC Украина пожаловалась, что не может пообщаться с Президентом Владимиром Зеленским касательно его политики по отношению к суду, пишет УНН.

Председатель Верховного суда: Президент нашел время для Тома Круза, но для меня - нет

Валентина Данишевская рассказала журналистам украинской редакции ВВС, какое будущее ждет Верховный суд после реформы Президента Зеленского и о том, как он “избегает встречи” с ней.

Сейчас Верховный суд ждет новая переаттестация. Именно это предусматривает президентский законопроект 1008, который Верховная Рада в целом планирует одобрить уже 4 октября. Владимир Зеленский хочет снова переаттестовать всех судей Верховного суда и сократить их количество почти вдвое.

Документ касается также перезагрузки главных органов судейского самоуправления Украины — Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

“Во время судебной реформы в 2017 году Верховный суд был создан заново. Это единственная на сегодня судебная организация, которая работает на полную мощность. Сначала мы имели только 118 судей, сейчас нас 192, и это позволяет нам рассмотреть весь вал дел, который к нам поступил. Мы за год и десять месяцев получили почти 230 тысяч дел. Только четыре месяца назад Верховный суд пополнился новыми судьями. Поэтому сейчас у нас появилась возможность наконец принимать решения в адекватные сроки. Мы надеялись, что в ближайшее время рассмотрим все остатки и перейдем к нормальному режиму работы”, — сообщила Данишевская.

Людмила Данишевская рассказала, что ходила на заседание комитета Верховной Рады, чтобы услышать, почему “Слуга народа” хочет уменьшить вдвое количество судей Верховного суда.

На вопрос журналистов: “У вас были встречи с руководством государства по этому поводу? Как они объясняют свои намерения?”, Данишевская сообщила, что: “У меня были встречи с руководством Верховной Рады. Я пыталась донести им, что сегодня эти изменения — не время. Верховный суд со временем будет преодолевать остатки дел и сокращаться естественным путем... Я пыталась услышать от автора законопроекта, почему он, а теперь уже и народные депутаты принимают такое решение. Или они знают, для чего это нужно, какие будут последствия? К сожалению, ответа я не получила, хотя решение в поддержку законопроекта в комитете было принято”, — сказала она.

“Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для председателя Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом”, — добавила Данишевская.

Как писал УНН, народные депутаты Украины приняли за основу законопроект 1008, который предусматривает значительное сокращение количества судей Верховного суда. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов.

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