Законодавці вирішили вдвічі скоротити кількість суддів Верховного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати України ухвалили за основу законопроект 1008, який передбачає значне скорочення кількості суддів Верховного суду. Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування направлений на комплексне врегулювання питань організації діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення дасть змогу поліпшити доступ до правосуддя громадян України, забезпечить їх право на своєчасне та справедливе судове рішення.
Необхідність скорочення кількості суддів ВС зумовлена тим, що наразі їх кількість найбільша в Європі – 200 суддів. Тоді як зарплати у них – одні з найбільших. Водночас, суди в Україні, включно з ВС, завалені справами, тож скорочення кількісного складу суду лише поглибить проблему. Також противники законопроекту виступили проти підміни цим законопроектом комплексної судової реформи, наголошуючи на прагненні його авторів взяти під контроль Верховний суд.
Підтримали законопроект в результаті лише нардепи від фракції "Слуга народу" і ще 2 мажоритарники, тоді як решта фракцій виступили за те, щоб відправити законопроект на доопрацювання.
Водночас, достатньої кількості голосів для скорочення термінів підготовки законопроекту до ІІ читання не знайшлося.
Нагадуємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що змусити суддів до дотримання законів можна щотижневим позбавленням порушників суддівських мантій.