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Законодатели решили вдвое сократить количество судей Верховного суда

Законодатели решили вдвое сократить количество судей Верховного суда

Киев  •  УНН

 • 15618 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект 1008, который предусматривает значительное сокращение количества судей Верховного суда. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления направлен на комплексное урегулирование вопросов организации деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит улучшить доступ к правосудию граждан Украины, обеспечит их право на своевременное и справедливое судебное решение.

Необходимость сокращения количества судей ВС обусловлена тем, что сейчас их количество крупнейшее в Европе – 200 судей. Тогда как зарплаты у них – одни из самых больших. В то же время, суды в Украине, включая ВС, завалены делами, поэтому сокращение количественного состава суда только усугубит проблему. Также противники законопроекта выступили против подмены этим законопроектом комплексной судебной реформы, подчеркивая стремление его авторов взять под контроль Верховный суд.

Поддержали законопроект в результате только нардепы от фракции "Слуга народа" и еще 2 мажоритарщика, тогда как остальные фракции выступили за то, чтобы отправить законопроект на доработку.

В то же время, достаточного количества голосов для сокращения сроков подготовки законопроекта ко II чтению не нашлось.

Напоминаем, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что заставить судей к соблюдению законов можно еженедельным лишением нарушителей судейских мантий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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