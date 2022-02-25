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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Голова Сумської ОДА: техніка росіян з Сум вийшла в напрямку Києва

Голова Сумської ОДА: техніка росіян з Сум вийшла в напрямку Києва

Київ • УНН

 • 642956 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. З Сумської області на Київ наступає російська військова техніка. Про це повідомив голова Сумської ОДА — керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

“На сьогодні в кільце взяте місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбила ворожий наступ. На жаль, населені пункти Сумської області взяті в облогу. Техніка з міста Сум вийшла в напрямку міста Києва, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом, направляється на західний напрямок”, — повідомив Живицький.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генштаб ЗСУ просить українців інформувати військових про пересування ворожої техніки.

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