Глава Сумской ОГА: техника россиян из Сум вышла в направлении Киева

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“На сегодня в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка дважды героически отразила вражеское наступление. К сожалению, населенные пункты Сумской области взяты в осаду. Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, которая прошла транзитом, направляется на западное направление”, — сообщил Живицкий.

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