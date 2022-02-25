Глава Сумской ОГА: техника россиян из Сум вышла в направлении Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Из Сумской области на Киев наступает российская военная техника. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА — руководитель военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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“На сегодня в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка дважды героически отразила вражеское наступление. К сожалению, населенные пункты Сумской области взяты в осаду. Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, которая прошла транзитом, направляется на западное направление”, — сообщил Живицкий.
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