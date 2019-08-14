Голова Ради суддів України прокоментував хамську поведінку одеського судді
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Голова Ради суддів України Богдан Моніч обурений зухвалою поведінкою судді П’ятого апеляційного адміністративного суду Дмитра Запорожана під час спілкування з патрульними поліцейськими. Про це повідомляє пресслужба РСУ, передає УНН.
Так, повідомляється, що обурення Голови Ради суддів пов’язане з відео, яке оприлюднили раніше у соціальних.
“Ми зараз не досліджуємо матеріали конкретної справи, яка перебуває на розгляді суду, однак обставини, за яких відбулося спілкування судді з поліцейськими, а це: неприхована зверхність, зарозумілість, їх приниження, як осіб, які знаходяться при виконанні службових обов’язків і як людей, свідчать про значні проблеми у морально-етичних цінностях цієї людини, яка має високий статус судді і наділена правом на виконання функцій держави” — прокоментував відеозапис Богдан Моніч.
Він також зазначив, що з метою подальшого реагування Ради суддів України на таку поведінку судді, він звернеться до правоохоронних органів з проханням надати повний відеозапис з місця події. Також він запропонує обговорити поведінку судді на зборах суддів П’ятого апеляційного адміністративного суду.
Зазначимо, раніше на сторінці у Facebook спільноти “ВО” Автомайдан “Одеський осередок” з’явилось відео того, як в Одесі суддя Запорожан нецензурно вилаявся на адресу поліцейських, які намагалися скласти протокол ДТП.
Як повідомляв УНН, в Україні два суди залишатимуться без суддів.