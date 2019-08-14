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Председатель Совета судей Украины прокомментировал хамское поведение одесского судьи

Киев  •  УНН

 • 13878 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Председатель Совета судей Украины Богдан Монич возмущен вызывающим поведением судьи Пятого апелляционного административного суда Дмитрия Запорожана во время общения с патрульными полицейскими. Об этом сообщает пресс служба ССУ, передает УНН.

Так, сообщается, что возмущение Председателя Совета судей связано с видео, которое обнародовали ранее в социальных.

“Мы сейчас не исследуем материалы конкретного дела, находящегося на рассмотрении суда, однако обстоятельства, при которых произошло общения судьи с полицейскими, а это: неприкрытое превосходство, высокомерие, их унижение, как лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей и как людей, свидетельствуют о значительных проблемах в морально-этических ценностях этого человека, который имеет высокий статус судьи и наделен правом на выполнение функций государства”, — прокомментировал видеозапись Богдан Монич.

Он также отметил, что с целью дальнейшего реагирования Совета судей Украины на такое поведение судьи, он обратится в правоохранительные органы с просьбой предоставить полную видеозапись с места происшествия. Также он предложит обсудить поведение судьи на собрании судей Пятого апелляционного административного суда.

Отметим, ранее на странице в Facebook сообщества “ПО” Автомайдан “Одесский центр” появилось видео того, как в Одессе судья Запорожан нецензурно выругался в адрес полицейских, которые пытались составить протокол ДТП.

Как сообщал УНН, в Украине два суда будут оставаться без судей.

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