Голова профільного комітету подав на доопрацювання законопроект про СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Голова профільного комітету подав на доопрацювання законопроект про внесення змін до Закону України “Про Службу безпеки України” щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України на доопрацювання. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
“Проект Закону України про внесення змін до Закону України „Про Службу безпеки України“ щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (реєстр. № 3196), поданий Президентом України, направити до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки для підготовки на повторне перше читання”, — йдеться в постанові.
Нагадаємо, комітет ВР питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту відхилити законопроект № 3080 про Службу безпеки України.