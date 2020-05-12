Председатель профильного комитета подал на доработку законопроект о СБУ

“Проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины „О Службе безопасности Украины“ относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (реестр. № 3196), поданный Президентом Украины, направить в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для подготовки на повторное первое чтение”, — говорится в постановлении.

Напомним, комитет ВР по национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту отклонить законопроект № 3080 о Службе безопасности Украины.